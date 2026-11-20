Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), ngày 20-11, lãnh đạo Đảng ủy xã Công Hải tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS Hùng Vương và Trường Mầm non Công Hải.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Công Hải tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Công Hải.

Tại các trường, lãnh đạo Đảng ủy xã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và kết quả đạt được trong công tác giảng dạy, chăm sóc, giáo dục học sinh thời gian qua.

Lãnh đạo Đảng ủy xã mong muốn thời gian tới, các trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, tận tâm với nghề; chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

LÊ HOÀN