Xã Công Hải tập huấn phòng, chống thiên tai cho 80 cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 1-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Công Hải tổ chức hội nghị tập huấn phòng, chống thiên tai và nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai cho 80 cán bộ, công chức, viên chức và thành viên Tổ xung kích phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến kiến thức về khí tượng, thủy văn và các loại hình thiên tai thường xảy ra tại địa phương; hướng dẫn nhận biết dấu hiệu thời tiết nguy hiểm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; kỹ năng truyền tin, cảnh báo sớm và phối hợp ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai cho lực lượng xung kích và cán bộ cơ sở trên địa bàn xã.