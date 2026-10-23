Xã Công Hải phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Ngày 23-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Hải phối hợp với UBND xã tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài xã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thường trực Đảng ủy xã Công Hải tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại lễ phát động.

Hưởng ứng lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phòng, ban và cá nhân trên địa bàn đã ủng hộ, đóng góp hơn 106 triệu đồng. Đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 tại xã Công Hải diễn ra từ nay đến hết ngày 18-11.

LÊ HOÀN - ĐỖ QUÂN