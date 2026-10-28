Xã Công Hải khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ

Ngày 28-10, Hội đồng chính sách xã Công Hải tổ chức khảo sát, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Gộp Đá Trắng (thôn Phước Chiến) nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Với sự chỉ dẫn của các nhân chứng, đoàn khảo sát đã tiếp cận vị trí được xác định là nơi chôn cất 2 liệt sĩ Pi Năng Bê (sinh năm 1927) và Katơr Xí (sinh năm 1951). Tại đây, đoàn tiến hành cắm mốc, khoanh vùng và phát quang cây bụi để phục vụ công tác khảo sát, xác minh thực địa.

Vị trí được xác định nơi chôn hài cốt 2 liệt sĩ Pi Năng Bê và Katơr Xí tại khu vực Gộp Đá Trắng, thôn Phước Chiến.

Sau khảo sát, địa phương sẽ tiếp tục đối chiếu thông tin, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các bước tiếp theo theo quy định, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.