Xã Công Hải: Đổi mới giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Những câu chuyện lịch sử, bài học về truyền thống cách mạng thông qua hoạt động gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử đã trở nên gần gũi hơn với đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) xã Công Hải. Cách làm này không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Hiểu hơn về lịch sử quê hương

Vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần và các dịp lễ, Tết, Chi đoàn Công an xã Công Hải phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn xã tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa ĐV-TN với các cựu chiến binh (CCB), cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn. Tại các buổi gặp gỡ, ĐV-TN thăm hỏi, tặng quà và tìm hiểu về quá trình hoạt động cách mạng, những câu chuyện lịch sử, kỷ niệm đáng nhớ của các CCB, cựu TNXP trong không khí thân tình.

Đoàn viên, thanh niên xã Công Hải thăm hỏi vợ chồng cựu chiến binh Chamaléa Bệnh và Patâuaxa Thị Nhánh, thôn Động Thông.

Không có những bài giảng dài, các buổi gặp gỡ diễn ra bằng hình thức đối thoại, trao đổi trực tiếp. Những câu hỏi của người trẻ được các nhân chứng lần lượt giải đáp bằng chính ký ức và trải nghiệm của mình. Bà Pi Năng Thị Thắm (71 tuổi, ở thôn Phước Chiến) cho biết, bà rất vui mừng khi được gặp gỡ, trò chuyện và chia sẻ với ĐV-TN. Bà tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi. Qua hồi ức về những năm tháng hào hùng, bà mong muốn thế hệ trẻ hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu của cha anh; từ đó tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến, góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Anh PATÂUXÁ QUỐC - Bí thư Đoàn xã Công Hải cho biết, mỗi cuộc gặp gỡ nhân chứng lịch sử không chỉ là dịp thăm hỏi, tri ân mà còn là một “tiết học lịch sử” trực quan, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những năm tháng chiến đấu, cống hiến của cha anh. Qua đó, Đoàn xã mong muốn tình yêu quê hương, đất nước được cụ thể hóa bằng ý thức trách nhiệm, tinh thần tình nguyện và những việc làm thiết thực vì cộng đồng.

Hiện nay, Đoàn xã Công Hải có 269 ĐV-TN sinh hoạt tại các chi đoàn trực thuộc. Hoạt động gặp gỡ nhân chứng lịch sử được các đơn vị phối hợp tổ chức từ đầu năm 2026. Đến nay, hoạt động đã góp phần kết nối ĐV-TN với gần 50 CCB, cựu TNXP trên địa bàn xã. Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy hiệu quả mô hình “Đội xung kích vì Nhân dân phục vụ xã Công Hải”, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các tổ chức đoàn; khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Đoàn viên, thanh niên thăm hỏi vợ chồng cựu chiến binh Katơr Thị Cánh và Chamaléa Bình, thôn Động Thông.

Tham gia các buổi gặp gỡ, chị Chamaléa Thị Nỵ - Bí thư Chi đoàn thôn Động Thông cho rằng, đây là một trải nghiệm khác với những hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống mà chị từng tham gia, giúp chị cũng như những người trẻ hiểu lịch sử bằng những câu chuyện chân thực và gần gũi. Qua những câu chuyện của CCB, cựu TNXP, chị nhận thấy tuổi trẻ hôm nay cần cố gắng học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là cách để tuổi trẻ thể hiện lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước.

Khơi dậy trách nhiệm cho người trẻ

Anh Patâuxá Quốc - Bí thư Đoàn xã Công Hải cho hay, hoạt động gặp gỡ nhân chứng lịch sử không chỉ dành cho đoàn viên mà còn được Đoàn xã chỉ đạo Hội đồng Đội xã và các chi đoàn trường học mở rộng cho đội viên, thiếu nhi cùng tham gia. Đặc biệt, vào các ngày lễ lớn, Đoàn xã tổ chức cho các bạn trẻ đến các địa chỉ đỏ, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với CCB. Qua đó, giáo dục truyền thống trở nên tự nhiên, trực quan và gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Đoàn viên, thanh niên xã Công Hải thăm hỏi cựu chiến binh Pi Năng Thị Thắm.

Theo Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Chi đoàn Công an xã Công Hải, các CCB, cựu TNXP rất vui mừng khi được con cháu, ĐV-TN quan tâm, hỏi thăm, động viên. Những cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ, những câu chuyện lịch sử được kể lại từ ký ức của người từng trải qua chiến tranh đã trở nên gần gũi hơn với ĐV-TN. Qua đó, truyền thống cách mạng không chỉ được nhắc nhớ, mà từng bước được chuyển hóa thành ý thức, trách nhiệm và những hành động cụ thể của tuổi trẻ trong xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn xã, Hội CCB, Hội đồng Đội và các trường học duy trì hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Đồng thời, phối hợp thăm hỏi, tặng quà, thu thập những câu chuyện, ký ức của các CCB vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Quốc khánh 2-9, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 nhằm lưu giữ những câu chuyện về một thời chiến đấu, cống hiến của cha anh và tiếp tục trao truyền những giá trị đó cho thế hệ trẻ.