Xã Công Hải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 50 cán bộ, đảng viên

Từ ngày 28-9 đến 1-10, xã Công Hải tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026 cho 50 cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, cập nhật những nội dung cơ bản gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; từ đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trên địa bàn xã.