Ngày 17-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Hải tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Pinăng Thị Ngheo (thôn Hiệp Kiết), thuộc diện hộ nghèo của xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Công Hải tặng quà cho gia đình bà Pinăng Thị Ngheo tại lễ bàn giao.

Căn nhà hoàn thành sau gần 2 tháng thi công, có diện tích xây dựng 42m². Tổng kinh phí xây dựng 110 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, phần kinh phí còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng quà cho 9 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trong đợt này nhằm động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.