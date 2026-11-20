Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trong.

Tại kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết danh mục chi tiết công trình sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn hoàn trả ngân sách giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Cô Tô cho 4 dự án, tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng.

Các dự án gồm: Duy tu, sửa chữa đường tổ 7 trước cổng chùa Mới (ấp Tô Lợi), kinh phí 319 triệu đồng; cải tạo trạm y tế xã Cô Tô (ấp Sóc Triết), kinh phí 1,022 tỷ đồng; bảo dưỡng mặt đường từ tổ 4 đến tổ 8, từ tổ 4 đến tổ 5 ấp Tô An, kinh phí 435 triệu đồng; duy tu, sửa chữa đường tổ 8, ấp Tô Lợi, kinh phí 624 triệu đồng.