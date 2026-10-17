Xã Cô Tô lan tỏa thông điệp đẩy lùi tảo hôn

Tuyên truyền các quy định về giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đến đồng bào Khmer.

Đưa thông điệp đến từng nhà

Tại chùa Pô Thi Vong Chi Mung, xã Cô Tô, buổi tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống diễn ra trong không khí gần gũi, thu hút sự quan tâm của chư tăng và đồng bào Khmer. Các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình được phổ biến cùng những phân tích về hệ lụy của việc kết hôn sớm, giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của gia đình trong bảo vệ sức khỏe, quyền học tập và tương lai của con em.

Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm trên 19% dân số, xã Cô Tô xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nội dung tuyên truyền được gắn với những ví dụ gần gũi trong đời sống, giúp người dân nhận thức rõ kết hôn đúng độ tuổi không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, tạo điều kiện học tập và xây dựng gia đình ổn định, hạnh phúc.

Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cô Tô phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền các quy định của pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền, bà Néang Chêt, ngụ ấp Tô Lợi, chia sẻ: “Nghe cán bộ giải thích, tôi hiểu kết hôn sớm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học và cuộc sống sau này. Vợ chồng tôi sẽ nhắc nhở con cháu học hành, biết lo cho tương lai rồi hãy lập gia đình”.

Trong công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào Khmer, xã Cô Tô chú trọng phát huy vai trò của chư tăng và người có uy tín trong cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, Phòng Văn hóa - Xã hội xã phối hợp với các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, thu hút trên 280 đại biểu là chư tăng, người dân, đoàn viên, thanh niên và người có uy tín tham dự.

Bên cạnh đó, địa phương biên soạn, cung cấp tài liệu về kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động và tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân, gia đình, tạo điều kiện để người dân trao đổi, tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Lan tỏa thông điệp song ngữ

Để nội dung tuyên truyền đến gần hơn với đồng bào, xã Cô Tô chú trọng sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Khmer. Khẩu hiệu “Chung tay xóa bỏ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” được in trên các vật phẩm như mũ bảo hiểm, áo thun bằng hai thứ tiếng, giúp người dân dễ đọc, dễ hiểu và ghi nhớ.

Cùng với đó, hàng trăm tờ rơi song ngữ cung cấp thông tin về quy định pháp luật, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Việc sử dụng những vật phẩm quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày góp phần đưa thông điệp tuyên truyền đến gần hơn với cộng đồng.

Bà Néang Sóc Som và con gái Néang Sâm Bô, ngụ ấp Tô An, nhận áo thun và mũ bảo hiểm in khẩu hiệu tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer.

Nhận áo thun và mũ bảo hiểm in khẩu hiệu song ngữ, bà Néang Sóc Som, ngụ ấp Tô An, cho biết: “Có nội dung bằng tiếng Khmer, bà con mình dễ đọc, dễ hiểu hơn. Tôi mong mọi người cùng nhắc nhở con cháu không kết hôn sớm, chăm lo học hành để sau này có cuộc sống tốt hơn”.

Song song với việc cấp phát vật phẩm, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức ở cơ sở trong vận động người dân. Nội dung phòng, chống tảo hôn được lồng ghép trong các buổi gặp gỡ tại khu dân cư và tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho trẻ em và thực hiện nếp sống văn minh.

Ông Chau Kolle, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Tô Lợi, cho biết: “Muốn tuyên truyền đạt hiệu quả thì phải kiên trì, nói sao cho bà con dễ hiểu, dễ nhớ và sát với thực tế đời sống. Đặc biệt, việc sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Khmer sẽ giúp bà con hiểu rõ hơn về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ đó biết cách nhắc nhở con cháu xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Bảng tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống bằng tiếng Việt và tiếng Khmer, góp phần nâng cao nhận thức, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc.

Khi gia đình quan tâm, nhà trường đồng hành trong giáo dục và các đoàn thể tích cực vận động, những quan niệm chưa phù hợp sẽ từng bước được thay đổi. Qua đó, thanh thiếu niên có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi xây dựng gia đình.

Phó Chủ tịch UBND xã Cô Tô Hà Thị Ngọc Mai cho biết địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện thường xuyên, phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt của đồng bào Khmer. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng Khmer, kết hợp phổ biến pháp luật với vận động trực tiếp tại hộ gia đình; nâng cao nhận thức của cha mẹ, thanh thiếu niên về sức khỏe và trách nhiệm xây dựng gia đình, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.