Xã Cô Tô khánh thành cầu Kênh 6, trị giá 380 triệu đồng
Xã Cô Tô (An Giang) khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh 6, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường.
Sáng 18/10, UBND xã Cô Tô tổ chức lễ khánh thành cầu Kênh 6 (ấp Tân Thạnh). Công trình do đội xây cầu thiện nguyện Huỳnh Văn On thực hiện.
Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, dài 35 m, mặt cầu rộng 3,5 m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng là 380 triệu đồng, trong đó các nhà hảo tâm từ TP.HCM hỗ trợ 200 triệu đồng; chính quyền địa phương và Nhân dân đóng góp 180 triệu đồng.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-co-to-khanh-thanh-cau-kenh-6-tri-gia-380-trieu-dong-a499950.html