Xã Cô Tô khánh thành cầu Kênh 6, trị giá 380 triệu đồng

Tối 18/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 tổ chức Lễ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự buổi lễ.