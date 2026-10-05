Xã Cổ Đô triển khai công tác cán bộ và phát động Quỹ 'Vì người nghèo' 2026

Tại hội nghị, HĐND xã Cổ Đô đã công bố Nghị quyết về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, bao gồm 5 phòng: Văn phòng HĐND và UBND; Văn hóa - Xã hội; Nội vụ - Tư pháp; Kinh tế; Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã Cổ Đô về việc điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban, phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Hồng Đạt

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô cũng yêu cầu các nhân sự mới thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, đề cao tinh thần trách nhiệm, lấy nhiệm vụ chung làm trọng tâm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường đoàn kết trong từng phòng, ban, đơn vị và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu tạo chuyển biến ngay từ những ngày đầu ở môi trường công tác mới

Cũng trong khuôn khổ chương trình, xã Cổ Đô đã phát động đợt vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 với mục tiêu phấn đấu đạt 1 tỷ đồng nhằm chăm lo, hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay tại lễ phát động, các đại biểu tham dự đã chung tay quyên góp ủng hộ tổng số tiền 50,2 triệu đồng.