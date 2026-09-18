Ngày 18-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Đô tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý, quê quán thôn Vân Sa, xã Cổ Đô.

Đồng chí Nguyễn Thị Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Đô trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý. Ảnh: Hồng Đạt

Dự buổi lễ có Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Nhiên; đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Thị Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể xã cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Vân Sa.

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý sinh ngày 26-6-1953 tại thôn Vân Sa. Tháng 1-1972, khi vừa tròn 19 tuổi, đồng chí lên đường nhập ngũ, bắt đầu những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong 10 năm tại ngũ, từ năm 1972 đến năm 1982, đồng chí Nguyễn Ngọc Quý công tác, chiến đấu tại nhiều đơn vị, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ từ Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Chính trị viên Đại đội đến Trợ lý tổ chức Trung đoàn.

Trong những năm tháng quân ngũ, đồng chí trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch, chiến trường quan trọng, trong đó có Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh; tham gia giải phóng các đảo Phú Quý, Hòn Tre, Cù Lao Thu, Song Tử Tây. Sau đó, đồng chí tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, tham gia chiến đấu chống chế độ diệt chủng Pôn Pốt, góp phần thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, ngày 30-5-1975, đồng chí Nguyễn Ngọc Quý vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình công tác và chiến đấu, đồng chí được Đảng, Nhà nước và Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh; Huy hiệu Quyết thắng năm 1975; Huy hiệu Dũng sĩ giữ nước; Huy hiệu Vì nghĩa vụ quốc tế cùng các Huy hiệu 30, 40, 45 và 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quý là thương binh nặng, hạng 1/4, có tỷ lệ thương tật 81%. Sau khi trở về địa phương, mặc dù mang trên mình những thương tích chiến tranh, đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất người lính, phẩm chất của người đảng viên, là tấm gương về tinh thần cống hiến, ý chí và trách nhiệm.

Đồng chí từ trần ngày 16-6-2025. Sau khi đồng chí qua đời do những di chứng, thương tật trong quá trình chiến đấu, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình hoàn thiện hồ sơ, đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sĩ đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Quý.

Ngày 26-7-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1402 về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, hy sinh và cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Cổ Đô, đồng chí Nguyễn Thị Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân và trân trọng đối với những cống hiến của Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quý.

Đồng chí khẳng định, việc truy tặng danh hiệu Liệt sĩ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” là sự ghi nhận thiêng liêng đối với những đóng góp của đồng chí và gia đình cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.