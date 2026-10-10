Xã Cổ Đô thu được 367 đơn vị máu an toàn đợt 2 năm 2026

Đến động viên chương trình có đồng chí Lê Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đô cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã. Tại điểm hiến máu, các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi, động viên những người tham gia hiến máu và trao tặng những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận đối với nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên.

Để phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, thời gian qua, xã Cổ Đô đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người. Nhờ đó, ngày càng có nhiều người tự nguyện đăng ký tham gia, không chỉ hưởng ứng một phong trào mà còn xuất phát từ tình yêu thương, sự đồng cảm và mong muốn góp sức mình mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần máu.

Hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026. Ảnh: Hồng Đạt

Đáng chú ý, trong phong trào hiến máu tình nguyện tại xã Cổ Đô có nhiều tấm gương tiêu biểu với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng. Nổi bật là chị Nguyễn Thị Hồng Vân, công tác tại Trường Mầm non Cổ Đô 2, với 46 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là con số đầy ý nghĩa, thể hiện hành trình bền bỉ của lòng nhân ái, sự tận tâm và tinh thần sẵn sàng cho đi vì sự sống của người khác. Qua nhiều năm, mỗi lần hiến máu của chị đều góp thêm một cơ hội, một niềm hy vọng cho những người bệnh đang cần được tiếp sức.

Cùng với đó, cô Phùng Thị Ngọc Ánh, giáo viên Trường Mầm non Cổ Đô, đã có 17 lần tham gia hiến máu tình nguyện; anh Lê Khương Duy, thôn Tân Lập, có 11 lần hiến máu; cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên Trường Mầm non Cổ Đô 3, đã có 9 lần hiến máu. Những con số ấy không chỉ ghi dấu sự tham gia tích cực, bền bỉ mà còn thể hiện tinh thần nhân ái được nuôi dưỡng bằng những hành động thiết thực. Đặc biệt, hình ảnh những người giáo viên nhiều lần hiến máu càng góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng nhân hậu, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia trong môi trường giáo dục cũng như ngoài xã hội.

Bên cạnh những tấm gương tiêu biểu trên, chương trình còn ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn. Mỗi người đến với chương trình bằng một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau, nhưng đều chung mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người đang cần máu. Có người đã nhiều lần tham gia, coi hiến máu là việc làm thường xuyên; có người lần đầu hiến máu với sự hồi hộp, xúc động nhưng cũng đầy tự hào khi biết rằng những giọt máu của mình có thể giúp ích cho người khác.

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử đặc biệt bởi người trao đi có thể không biết người nhận là ai, đang ở đâu, nhưng vẫn sẵn lòng sẻ chia những gì quý giá nhất của bản thân để tiếp thêm hy vọng cho một cuộc đời. Đằng sau mỗi đơn vị máu là tấm lòng nhân ái, là sự cảm thông với nỗi đau của người bệnh, là tình cảm dành cho những gia đình đang ngày đêm mong chờ người thân vượt qua bệnh tật. Đôi khi, điều làm nên giá trị lớn lao không phải là những việc phi thường, mà chính là những hành động giản dị được thực hiện bằng một trái tim biết yêu thương.

Những tấm gương như chị Nguyễn Thị Hồng Vân, cô Phùng Thị Ngọc Ánh, anh Lê Khương Duy và cô Nguyễn Thị Nga đã góp phần khẳng định tinh thần hiến máu cứu người đang được nuôi dưỡng bằng những hành động cụ thể, bền bỉ trong cộng đồng. Mỗi lần hiến máu là một lần lan tỏa niềm tin, khơi dậy ý thức trách nhiệm và truyền cảm hứng để nhiều người cùng tham gia. Những nghĩa cử ấy cũng góp phần xây dựng hình ảnh người dân Cổ Đô giàu lòng nhân ái, đoàn kết, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Theo công bố của ban tổ chức, chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026, xã Cổ Đô đã thu được 367 đơn vị máu an toàn. Cũng theo Ban tổ chức, mặc đù đợt 2 đã khép lại nhưng xã Cổ Đô vẫn tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức đoàn thể và Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào; đồng thời quan tâm biểu dương, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, góp phần đưa hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành việc làm ý nghĩa, thường xuyên trong đời sống cộng đồng.