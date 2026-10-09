Xã Cổ Đô: Nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, phát triển thương mại điện tử

Đồng chí Nguyễn Thị Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, đồng chí Ngô Duy Hợi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, các chủ thể tham gia các phiên livestream

Theo báo cáo, từ ngày 28-8 đến ngày 8-10-2026, UBND xã Cổ Đô đã phối hợp với các chủ thể OCOP, hộ kinh doanh và hộ sản xuất nông sản tổ chức 12 buổi livestream, giới thiệu 55 lượt sản phẩm, trong đó có 8 sản phẩm OCOP 3 sao trên trang Fane page Xã Cổ Đô - Thành phố Hà Nội.

Chương trình bước đầu thu hút sự quan tâm, tương tác của đông đảo người dân, góp phần quảng bá sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong các chương trình livestream đã có hơn 7.500 lượt người xem trực tiếp, gần 1.900 lượt chia sẻ. Các chương trình thực sự đã góp phần đưa các sản phẩm nông nghiệp, đồ mộc, văn hóa đến với người dân trong và ngoài xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Đạt

Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao các phiên livestream quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Các đại biểu mong muốn việc tổ chức livestream quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của địa phương sẽ được tiến hành thường xuyên vào các khung giờ có nhiều người xem, tiếp cận và giúp đỡ các chủ thể trong quá trình quảng bá sản phẩm trên trang của xã.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, chú trọng mẫu mã, bao bì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đối với các đơn vị đã xây dựng trang bán hàng như Yến Anh và Việt Huê, cần tiếp tục phát huy hiệu quả. Riêng với đồ gỗ Việt Huệ cần tăng cường kết nối, liên kết giữa các hộ sản xuất, kinh doanh về nghề mộc để thành lập Hội nghề mộc trên địa bàn xã nhằm hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm.

Chủ tịch UBND xã Cổ Đô cũng đề nghị phòng Kinh tế, Hội Nông dân xã quan tâm hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận công cụ, phương tiện và kỹ năng bán hàng trực tuyến; từng bước nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, đưa nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Đạt

Về phát triển du lịch, xã định hướng xây dựng các tuyến, tour du lịch liên kết, lấy Làng họa sĩ Cổ Đô làm trọng tâm, vì vậy các đơn vị cần nghiên cứu hình thành khu vực giới thiệu, trưng bày sản phẩm địa phương. Đặc biệt, tại khu vực Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô, cần kết hợp quảng bá sản phẩm gắn với văn hóa truyền thống, nghệ thuật chèo của làng hát chèo Hậu Trạch và các sản phẩm đặc trưng.

Đồng thời, nghiên cứu lựa chọn một trường học trên địa bàn xã tham quan trải nghiệm thực tế tour du lịch do xã tiến hành xây dựng. Việc tổ chức tour phải bài bản, phân địch việc làm, trách nhiệm của các đơn vị tham gia.

Đối với việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật chèo, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các đơn vị liên quan và Làng chèo Hậu Trạch, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân hát chèo là các em học sinh có năng khiếu, đam mê với nghệ thuật chèo để được đào tạo, bồi dưỡng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Đô Nguyễn Thị Nam giao Phòng Kinh tế chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể, bài bản, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, đơn vị thực hiện và cơ chế phối hợp. từng bước nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, phát triển thương mại điện tử, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.