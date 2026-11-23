Thực hiện Kế hoạch số 4022/KH-UBND ngày 17/10/2026 của UBND tỉnh Cao Bằng về tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, xã Cô Ba đã tổ chức “Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Cô Ba - Rực rỡ sắc màu Sán Chỉ” năm 2026.

Sự kiện không chỉ là điểm hẹn văn hóa cộng đồng mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực gìn giữ, phát huy bản sắc giữa vùng biên cương địa đầu Tổ quốc.

Các dân tộc đang trình diễn trang phục đặc trưng tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Cô Ba.

Nằm ở phía Tây tỉnh Cao Bằng, xã Cô Ba một vùng đất giàu truyền thống với những cung đường đèo uốn lượn bên dòng sông Gâm. Trải qua bao thế hệ, nơi đây là không gian hội tụ, giao thoa bền chặt của 6 dân tộc anh em: Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô và Sán Chỉ.

Bằng tinh thần đoàn kết và bàn tay lao động cần cù, người dân các dân tộc đã biến đồi núi khô cằn thành nương ngô, ruộng lúa, dâu tằm trù phú, bồi đắp nên kho tàng văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc.

Trang phục người phụ nữ Lô Lô đen ấn tượng với áo ngắn chàm hở bụng, thắt lưng cầu kỳ.

Mỗi dân tộc mang một bản sắc riêng từ trang phục, tiếng nói cho đến phong tục tập quán, tạo nên nét cuốn hút đặc biệt cho vùng đất biên cương này.

Giữ gìn bản sắc của 6 dân tộc anh em

Trong bức tranh đa sắc màu ấy, mỗi dân tộc mang một bản sắc riêng qua trang phục truyền thống, tiếng nói cho đến phong tục tập quán, tạo nên nét cuốn hút đặc biệt cho vùng đất biên cương này.

Người phụ nữ Lô Lô đen ấn tượng với áo ngắn chàm hở bụng, xẻ ngực, tay áo ghép khoanh vải xanh, đỏ, tím, vàng, quần ống rộng quấn vải trước bụng, khăn đen - trắng cùng dây thắt lưng cầu kỳ, thể hiện sự khéo léo và nét đặc trưng.

Trang phục người Tày, Nùng, Mông, Dao Đỏ, Sán Chỉ mang nét đặc trưng riêng biệt.

Trang phục của người Tày - Nùng mang sắc chàm xanh đen thâm trầm, giản dị mà tôn lên vẻ nền nã, khỏe khoắn của người làm nương rẫy.

Trang phục của người Nùng được cắt may từ vải đen nhuộm chàm, phần lớn không có nhiều hoa văn và đường nét. Trang phục nữ giới người Nùng có khá nhiều điểm tương đồng với phụ nữ Tày, song màu sắc, kiểu cách hoa văn trang trí và kích thước lại khác nhau.

Người Mông thường cư trú ở các xóm vùng cao dốc, khí hậu khắc nghiệt lại nổi tiếng với kỹ thuật nhuộm chàm, vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải và thêu những bộ váy xòe xếp nếp rực rỡ sắc màu, gửi gắm sức sống bền bỉ trước thiên nhiên.

Ông Ma Thế Hiếu, Chủ tịch UBND xã Cô Ba (Cao Bằng).

Với người Dao Đỏ, sắc đỏ - trắng - đen (chàm) làm chủ đạo cùng áo dài xẻ ngực truyền thống, yếm thêu hoa văn kỳ công, dải khăn vấn đầu và thắt lưng hoa văn tinh xảo biểu trưng cho lửa ấm, may mắn, hạnh phúc và sung túc, bộ trang phục cho thấy một thế giới quan, tín ngưỡng và sự khéo léo kết tinh qua từng mũi kim, sợi chỉ.

Nổi bật trong chủ đề ngày hội là trang phục truyền thống của người Sán Chỉ với sắc xanh chàm chủ đạo - màu của núi rừng bền bỉ theo năm tháng. Trên nền chàm ấy là đường viền đỏ rực ở cổ áo, vạt ngực, gấu áo hòa cùng đường chỉ trắng công phu, tạo sự cân đối và duyên dáng của người phụ nữ Sán chỉ.

Nhiều tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc được biểu diễn.

Đặc biệt, nét độc đáo nằm ở mái tóc vấn cao kết hợp khăn thô hoa văn thủ công, bộ xà tích lấp lánh và thắt lưng tua rua mềm mại. Từng chi tiết ấy không chỉ tôn dáng vẻ thanh thoát, khỏe khoắn mà còn là “báu vật” văn hóa được các bà, các mẹ trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giá trị văn hóa Sán Chỉ tiếp tục được khắc họa rõ nét qua trích đoạn “Lễ rước dâu trong đám cưới của dân tộc Sán Chỉ”, nghi lễ đón dâu trong đám cưới là hoạt động thể hiện sự trân trọng, tôn vinh người phụ nữ trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời, đồng thời là cách chúc phúc cho đôi bạn trẻ, tạo hành trang vững chắc cho cuộc sống mới, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, gắn bó trọn đời.

Bên cạnh trích đoạn lễ cưới, ngày hội còn tái hiện lễ mừng cơm mới, dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục, không gian trưng bày sản vật, nghề thủ công truyền thống (khâu giày vải, thêu ghép thổ cẩm, đan lát), ẩm thực, trò chơi dân gian, đốt lửa trại và nhảy sạp.

Đông đảo người dân, du khách đến xem các tiết mục văn nghệ và tham quan các gian hàng đặc sản địa phương.

Ông Ma Thế Hiếu, Chủ tịch UBND xã Cô Ba, Cao Bằng khẳng định, văn hóa dân tộc Sán Chỉ qua tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ, phong tục và nghi lễ không chỉ là niềm tự hào của đồng bào mà còn là tài sản quý báu của cộng đồng các dân tộc xã Cô Ba.

Trong bối cảnh phát triển và hội nhập, giữ gìn di sản không chỉ là bảo vệ cội nguồn, sức mạnh tinh thần mà còn khơi mở nguồn lực nội sinh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá tiềm năng du lịch, dịch vụ địa phương.

Ngày hội hôm nay chính là hoạt động cụ thể nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo không gian để Nhân dân trực tiếp tham gia gìn giữ, thực hành, trao truyền văn hóa của dân tộc mình; khơi dậy cho thế hệ trẻ ý thức trân trọng, tự hào và chủ động tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp, đưa bản sắc, cảnh quan thiên nhiên xã Cô Ba vươn xa.