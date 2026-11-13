Xã Cô Ba phát triển hơn 400 ha dâu tằm

Diện tích lúa mùa gieo cấy đạt 300 ha, hoàn thành 100% kế hoạch; ngô mùa đạt 232 ha, hoàn thành kế hoạch; cây sắn gieo trồng khoảng 136,5 ha, đạt 71% kế hoạch; trồng mới 24,5 ha cây hồi và 16,1 ha cây quế.

Người dân xã Cô Ba chăm sóc, phát triển diện tích cây dâu tằm.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, xã triển khai trồng 16,05 ha quế, 24,5 ha hồi; tổ chức rà soát 1.795,46 ha trong tổng số 2.612,23 ha diện tích rừng do xã quản lý, đạt 68,8%. Chi trả hỗ trợ trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng với tổng kinh phí trên 1,78 tỷ đồng cho diện tích 5.296,59 ha; phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tổng số tiền xử phạt 14,75 triệu đồng.

Thời gian tới, xã Cô Ba tiếp tục hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng đúng thời vụ; tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.