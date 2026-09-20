Xã Chương Dương: Rộn ràng 'Mùa trăng yêu thương' năm 2026

Chương trình “Mùa trăng yêu thương” năm 2026 do Hội Chữ thập đỏ, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Chương Dương phối hợp với Trường Tiểu học Chương Dương 1, Đoàn trường THPT Đoàn Thị Điểm - Hà Nội và Câu lạc bộ FTC Hoạt động vì cộng đồng tổ chức.

Các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động trong chương trình. Ảnh: Duy Anh

Tham gia chương trình, hơn 200 học sinh được hòa mình vào không khí Trung thu với nhiều hoạt động phong phú như văn nghệ, trò chơi dân gian, làm lồng đèn thủ công và trải nghiệm tại gian hàng hướng dẫn làm bánh Trung thu. Các hoạt động được tổ chức theo hướng trực tiếp, để học sinh vừa vui chơi, vừa tự tay tạo ra những sản phẩm gắn với Tết Trung thu truyền thống

Đồng chí Văn Đình Tưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Chương Dương nhấn mạnh: “Mùa trăng yêu thương” là dịp để các tổ chức, nhà trường và cộng đồng cùng chung tay chăm lo cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và nhiều kỷ niệm đẹp.

Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quá có ý nghĩa đến các em nhỏ nhân dịp Trung thu. Ảnh: Duy Anh

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng quà cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà là sự động viên, chia sẻ, góp thêm niềm vui để các em đón Tết Trung thu đủ đầy và ấm áp hơn.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội xã Chương Dương; cán bộ, giáo viên, Tổng phụ trách Đội, phụ huynh học sinh cùng đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên và thành viên Câu lạc bộ FTC Hoạt động vì cộng đồng.

“Mùa trăng yêu thương” là hoạt động kết nối giữa các tổ chức Đoàn, Đội, Hội Chữ thập đỏ, nhà trường và các lực lượng xã hội trong chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tạo sân chơi để các em cùng tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu.