Xã Chương Dương lấy ý kiến phương án bồi thường, tái định cư 75 hộ dân thôn Thắng Lợi

Tại hội nghị, các hộ gia đình, cá nhân được thông tin cụ thể về dự thảo phương án, trong đó tập trung vào các nội dung bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, các khoản hỗ trợ và chính sách tái định cư theo quy định. Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của các hộ có đất bị thu hồi, vì vậy việc công khai, trao đổi trước khi hoàn thiện phương án được địa phương chú trọng.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị dành thời gian để các hộ dân trực tiếp trao đổi, đóng góp ý kiến và phản ánh những nội dung còn băn khoăn. Các ý kiến được đại diện cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo phương án. Việc lấy ý kiến giúp các hộ nắm rõ hơn những nội dung liên quan đến trường hợp của mình, đồng thời tạo điều kiện để những vấn đề phát sinh được trao đổi, làm rõ ngay từ cơ sở.

Hội nghị lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các hộ dân trong diện GPMB phục vụ dự án. Ảnh: Duy Anh

Đây cũng là bước tiếp theo trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn xã Chương Dương. Tuyến dự án đi qua địa bàn xã khoảng 3,9km, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 3,8ha, liên quan khoảng 1.300 hộ dân. Trước đó, xã đã tập trung kiểm kê, kiểm đếm tại các khu vực có đất bị ảnh hưởng, trong đó công tác kiểm kê, kiểm đếm tại thôn Vũ Lăng và Thắng Lợi đã được hoàn thành.

Việc chuyển sang lấy ý kiến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 75 hộ dân thôn Thắng Lợi cho thấy công tác GPMB đang được triển khai theo từng bước, từ xác định hiện trạng, kiểm kê tài sản đến xây dựng và lấy ý kiến đối với phương án. Trong quá trình này, xã Chương Dương tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, thực hiện đúng quy định, đồng thời tiếp thu ý kiến của người dân để hoàn thiện phương án.

Thông qua hội nghị, địa phương hướng tới bảo đảm các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời tạo sự thống nhất với người dân, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.