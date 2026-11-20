Xã Chương Dương chi trả gần 156 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng
Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đang được xã Chương Dương tập trung đẩy nhanh tiến độ. Sau khi hoàn thành chi trả đối với đất nông nghiệp, địa phương đang khẩn trương giải ngân cho các hộ có đất ở, đảm bảo quyền lợi tối đa để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-chuong-duong-chi-tra-gan-156-ty-dong-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-246261120211840158.htm