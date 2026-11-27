Khu vực phía Nam xã Chư Prông, trong đó có làng Pó và làng Thung, được định hướng phát triển nông nghiệp với quy mô khoảng 2.600 ha, tập trung vào cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và ứng dụng công nghệ cao. Riêng làng Pó hiện có 354 hộ với 1.471 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 87,42%, diện tích trồng cà phê đạt 294 ha.

Một buổi khai giảng lớp trồng cà phê ở xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Đáp ứng nhu cầu sản xuất, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Chư Prông phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội xã triển khai 3 lớp đào tạo nghề tại hai làng, gồm trồng sầu riêng cho 26 học viên, trồng cà phê cho 18 học viên và sửa chữa, bảo dưỡng động cơ Diesel 4 kỳ, 1 xi-lanh cho 25 học viên. Các khóa học được triển khai trong quý IV/2026, với thời gian đào tạo dưới 3 tháng, chú trọng kết hợp lý thuyết với thực hành, trang bị kỹ năng nghề phù hợp với nhu cầu sản xuất và việc làm tại địa phương.

Theo ông Phan Ngọc Duy, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Chư Prông, đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, giúp người dân đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Bên cạnh nâng cao kỹ thuật canh tác, việc trang bị kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng động cơ còn mở thêm hướng phát triển dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo cơ hội việc làm và đa dạng hóa nguồn thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số ngay tại địa phương.