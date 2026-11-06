Trao Huy hiệu 55 năm, 40 năm và 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là đồng chí Võ Thị Hồng Tím (Chi bộ ấp Tân Định); 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là đồng chí Lê Văn Viễn (Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Chợ Gạo); 2 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là đồng chí Lê Văn Quan (Chi bộ ấp Điền Lợi) và đồng chí Võ Văn Láng (Chi bộ ấp Tân Bình). Ngoài ra, có 4 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hùng Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chợ Gạo chúc mừng, ghi nhận và trân trọng những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong quá trình công tác, rèn luyện và xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, đồng thời là niềm tự hào của mỗi đảng viên và toàn Đảng bộ xã.

Xã Chợ Gạo trao 8 Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng trong cộng đồng; đồng thời đề nghị các chi bộ quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.