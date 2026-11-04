Xã Chợ Gạo: Ra mắt 2 hợp tác xã nông nghiệp

HTX Nông nghiệp Long Phú có 7 thành viên sáng lập, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, do ông Trần Thanh Tân làm Giám đốc. HTX được thành lập nhằm liên kết nông dân trong tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí và mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là đối với hai sản phẩm chủ lực của địa phương là thanh long và bưởi.

Lễ ra mắt Hợp tác xã Nông nghiệp Long Phú.

Theo kế hoạch, HTX sẽ phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn thành viên áp dụng quy trình sản xuất an toàn, từng bước đạt tiêu chuẩn GlobalGAP; đồng thời liên kết doanh nghiệp, mở rộng kênh phân phối trong nước và xuất khẩu. HTX phấn đấu tiêu thụ 2.000 tấn thanh long trong năm 2027 và 3.000 tấn vào năm 2028; từng bước phát triển quy mô lên khoảng 50 thành viên.

Trước đó, xã Chợ Gạo cũng ra mắt HTX Nông nghiệp Chợ Gạo, chuyên liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, chủ yếu là bưởi da xanh. HTX có 47 thành viên, gồm 7 thành viên chính thức và 40 thành viên liên kết, với tổng diện tích canh tác 55 ha, vốn điều lệ 100 triệu đồng; ông Lê Văn Hậu làm Giám đốc.

HTX hướng đến áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, xây dựng thương hiệu bưởi da xanh, phát triển vùng nguyên liệu có truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu. Đến năm 2031, HTX phấn đấu thu mua toàn bộ sản lượng bưởi đạt tiêu chuẩn của thành viên, trong đó ít nhất 90% sản lượng được tiêu thụ thông qua hợp đồng liên kết.

Ra mắt HTX Nông nghiệp Chợ Gạo, chuyên liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, chủ yếu là bưởi da xanh.

Việc ra mắt 2 HTX góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân. Hiện xã Chợ Gạo có 6 HTX và 2 chi nhánh HTX đang hoạt động, với 1.314 thành viên, tổng nguồn vốn 5,4 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, tổ chức lại sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới.