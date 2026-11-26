Theo báo cáo, từ đầu năm đến ngày 31-10-2026, xã Chợ Gạo được giao dự toán kinh phí đào tạo 232 triệu đồng. Trên cơ sở nhu cầu thực tế sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã bố trí kinh phí cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm; kiến thức quốc phòng và an ninh.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên phát biểu tại buổi giám sát.

Bên cạnh đó, địa phương chú trọng tập huấn kiến thức, kỹ năng số, công nghệ thông tin và cải cách hành chính cho 300 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn do khối lượng công việc tăng cao sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong khi một số vị trí việc làm còn thiếu biên chế, ảnh hưởng đến việc bố trí thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung kinh phí đào tạo hằng năm cho cấp xã, đồng thời tăng cường mở các lớp tập huấn chuyên đề ngắn hạn, sát với yêu cầu thực tiễn.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Nguyên ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Chợ Gạo trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khắc phục khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc được giao. Đồng thời, đề nghị UBND xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm bám sát yêu cầu và gửi về HĐND tỉnh để tổng hợp.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần gắn chặt với công tác quy hoạch của Đảng, lấy tinh thần “thực chiến” làm trọng tâm. Địa phương cần rà soát nhu cầu thực tế của từng bộ phận, nhất là đội ngũ cán bộ ở ấp; chủ động đề xuất các lớp tập huấn chuyên sâu, ngắn hạn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết công việc hằng ngày.