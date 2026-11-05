Xã Chợ Gạo: Dư nợ tín dụng chính sách trên 98 tỷ đồng

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Lê Thị Đức Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Chợ Gạo bám sát chỉ đạo của cấp trên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, đưa hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 31-10-2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt 98,1 tỷ đồng, với 1.760 khách hàng vay vốn thông qua 42 Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoàn thành 99% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao.

Tỷ lệ thu lãi đạt 99,6%, thu nợ gốc đến hạn đạt 99,5%; tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,32%. Trong đó, dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 97,9 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng dư nợ toàn xã.

Đồng chí Phạm Hùng Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Gạo, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Đức Hạnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Phòng giao dịch NHCSXH Chợ Gạo và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành hoạt động tín dụng chính sách; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường kiểm tra, giám sát mục đích sử dụng vốn vay, chủ động nhận diện và xử lý các khoản nợ có nguy cơ phát sinh rủi ro.

Đồng thời, thực hiện kịp thời, đúng quy định chính sách khoanh nợ, xóa nợ đối với khách hàng gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; phối hợp với Công an xã xác minh thông tin khách hàng đi khỏi nơi cư trú.

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu dân cư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.