Xã Chợ Đồn triển khai 3 mô hình 'Bình dân học AI'

Trưởng thôn Bằng Lãng (ngồi giữa) hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng trên điện thoại.

Ba mô hình gồm: “Mỗi công chức, viên chức một trợ lý AI”, hướng dẫn sử dụng AI trong soạn thảo, tổng hợp, xử lý văn bản và công việc chuyên môn; “AI đến với người dân”, hỗ trợ người cao tuổi, người hạn chế kỹ năng số, đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng AI trên điện thoại, nhận biết thông tin giả, phòng tránh lừa đảo trên môi trường số; “AI đồng hành cùng hộ sản xuất, kinh doanh”, hướng dẫn ứng dụng AI trong xây dựng nội dung quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số.

Trong tháng 9-2026, xã tổ chức làm điểm cả 3 mô hình. Đối với mô hình “AI đến với người dân”, giai đoạn đầu xã lựa chọn 2 thôn làm điểm, sau đó phấn đấu nhân rộng tại 11 thôn.

Mô hình “AI đồng hành cùng hộ sản xuất, kinh doanh” phấn đấu có ít nhất 20 hộ, cơ sở tham gia. Từ tháng 10 đến tháng 11-2026, xã đánh giá, điều chỉnh và nhân rộng các mô hình.

Bên cạnh việc hướng dẫn sử dụng AI, xã cũng khuyến cáo cán bộ và người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản hay các dữ liệu cá nhân nhạy cảm, thông tin nội bộ. Đồng thời, mọi người cần kiểm chứng kỹ các thông tin do AI tạo ra trước khi đưa vào sử dụng.