Lãnh đạo xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La tham dự hội nghị.

Chú trọng quản lý thu, chi ngân sách

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước là yêu cầu quan trọng đối với các địa phương. Tại xã Chiềng Khoong (Sơn La), chính quyền địa phương xác định quản lý chi ngân sách là một trong những nhiệm vụ cần chú trọng, hướng tới sử dụng nguồn lực tiết kiệm, đúng quy định.

Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, địa phương gặp những khó khăn thường thấy ở khu vực vùng cao như nguồn vốn còn hạn chế, nhiều hạng mục cần đầu tư và năng lực quản lý tài chính của cán bộ chưa đồng đều. Để hạn chế nguy cơ chi tiêu chưa phù hợp, UBND xã Chiềng Khoong xây dựng kế hoạch quản lý tài chính, ngân sách từ đầu năm; phân định trách nhiệm giữa các bộ phận và cán bộ phụ trách tài chính - kế toán, kiểm tra, giám sát. Xã cũng phổ biến các quy định về ngân sách nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ, đấu thầu và thanh quyết toán tới cán bộ, công chức và các bản.

Theo thông tin địa phương cung cấp, việc lập dự toán chi ngân sách được thực hiện trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên các lĩnh vực thiết yếu như xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục và hỗ trợ hộ nghèo. Xã chủ trương tiết giảm những khoản chi chưa cần thiết, nhất là chi hành chính. Trước khi trình phê duyệt, bộ phận tài chính kiểm tra hồ sơ, chứng từ và đối chiếu với dự toán, chế độ chi tiêu hiện hành.

Theo báo cáo của UBND xã Chiềng Khoong, tổng dự toán thu ngân sách năm 2026 được giao đến thời điểm báo cáo là hơn 243 tỷ đồng. Các khoản được nêu gồm dự toán đầu năm hơn 196 tỷ đồng, kinh phí bổ sung ngoài dự toán đầu năm 41 tỷ đồng, kinh phí chuyển nguồn từ năm 2025 sang 5 tỷ đồng và nguồn kết dư ngân sách 379 triệu đồng. Ước thu ngân sách tháng 10 đạt 16 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm ước đạt 221 tỷ triệu đồng, tương đương khoảng 91% tổng dự toán được giao.

Về chi ngân sách, tổng dự toán năm 2026 được giao đến thời điểm báo cáo là 243 tỷ đồng. Ước chi ngân sách tháng 10 đạt 13 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đạt 145 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% tổng dự toán được giao.

Việc thu chi ngân sách hiệu quả, đã giúp xã Chiềng Khoong phát huy tối đa nguồn lực phát triển kinh tế tại địa phương.

Ưu tiên nguồn lực cho các công trình thiết yếu

Cùng với việc lập kế hoạch, xã Chiềng Khoong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách. Theo thông tin từ địa phương, bộ phận kiểm tra tài chính phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra việc sử dụng ngân sách; đồng thời công khai danh mục dự án, mức vốn và kết quả sử dụng vốn tại trụ sở UBND xã và các bản. Người dân có thể theo dõi, phản ánh những nội dung chưa phù hợp thông qua kênh tiếp nhận ý kiến của địa phương.

Ông Và A Gấu, Trưởng phòng Kinh tế xã Chiềng Khoong, cho biết địa phương đặt yêu cầu tiết kiệm, đúng quy định trong quá trình thực hiện các khoản chi. Hồ sơ thanh toán phải bảo đảm thủ tục, có căn cứ pháp lý; trong điều kiện nguồn vốn còn hạn chế, xã ưu tiên các hạng mục phục vụ lợi ích chung của người dân và tiết giảm chi hành chính.

Theo đánh giá của địa phương, công tác quản lý tài chính, ngân sách thời gian qua được quan tâm, gắn với yêu cầu phòng ngừa sai phạm và hạn chế lãng phí. Nguồn lực được ưu tiên cho những hạng mục như sửa chữa, nâng cấp đường liên bản, xây dựng điểm trường, công trình cấp nước sinh hoạt và hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đây là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến nhu cầu dân sinh và phát triển sản xuất tại địa phương.

Việc quản lý chi ngân sách được xã Chiềng Khoong thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Thời gian tới, UBND xã Chiềng Khoong xác định tiếp tục tập huấn nghiệp vụ tài chính cho cán bộ xã và các bản; rà soát, hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ; tăng cường kiểm tra dự toán, hồ sơ thanh toán và công khai thông tin ngân sách. Địa phương cũng đặt ra yêu cầu phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và người dân, gắn trách nhiệm quản lý ngân sách với việc đánh giá cán bộ, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, chia sẻ: “Chúng tôi luôn xem quản lý ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn bộ cán bộ xã thực hiện nghiêm quy định, chi tiêu tiết kiệm, ưu tiên vốn cho công trình phục vụ người dân. Chúng tôi tiếp tục nâng cao công khai, giám sát chặt chẽ để không xảy ra lãng phí, thất thoát nguồn vốn nhà nước, phục vụ tốt xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Việc quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng quy định tiếp tục là yêu cầu đối với xã Chiềng Khoong trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.