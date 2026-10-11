Xã Chiên Đàn triển khai mô hình 'Nhà sinh hoạt văn hóa thôn - Điểm phục vụ nhân dân số'

Người dân thôn Khánh Thọ (xã Chiên Đàn) dự lễ ra mắt mô hình “Nhà sinh hoạt văn hóa thôn - Điểm phục vụ nhân dân số” chiều 11/10. Ảnh: N.ĐOAN

Việc triển khai các mô hình còn gắn với sinh hoạt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) với sự tham gia đông đảo người dân.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND xã phối hợp với thôn tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: tuyên truyền về chuyển đổi số và các tiện ích mang lại, an toàn thông tin mạng; tặng quà hộ khó khăn; thi chế biến ẩm thực; mua bán các loại nông sản sạch…

Nhân viên Viettel Đà Nẵng hướng dẫn người dân thôn Thạnh Đức (xã Chiên Đàn) cài đặt ứng dụng Tammi OA chiều 11/10. Ảnh: N.ĐOAN

Theo bà Nguyễn Thị Nhàng, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, mô hình “Nhà sinh hoạt văn hóa thôn - Điểm phục vụ nhân dân số” hướng đến mục tiêu đưa chuyển đổi số đến từng khu dân cư, hộ gia đình và người dân.

Dịp này UBND xã kiện toàn 13 Tổ công nghệ số cộng đồng. Trong ảnh: Ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Xuân Phú chiều 11/10. Ảnh: N.ĐOAN

Trọng tâm của mô hình là hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn thực hiện các thủ tục như: chứng thực bản sao từ bản chính, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, xác nhận thông tin về cư trú và các thủ tục phù hợp khác.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Tân Quý (xã Chiên Đàn) tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân chiều 11/10. Ảnh: N.ĐOAN

Qua đó, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công, nhất là đối với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và những người còn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng các nền tảng số.

Đối với mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Chiên Đàn”, đây là cầu nối giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống và tăng cường tương tác với chính quyền địa phương, đồng thời tiếp nhận ý kiến, phản ánh và kiến nghị của người dân.

Các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông, đời sống cộng đồng, an sinh xã hội và những nội dung thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương sẽ được tiếp nhận, phân loại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quá trình xử lý được theo dõi và thông tin kết quả đến người dân theo quy định. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, người dân sẽ được hướng dẫn hoặc chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền.

Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tăng cường tính công khai, minh bạch và củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền cơ sở.