Hộ nghèo, cận nghèo của xã Chiên Đàn được tặng sổ bảo hiểm xã hội. Ảnh: D.LỆ

Tại chương trình, 43 người thuộc hộ nghèo và 52 người thuộc hộ cận nghèo được trao tặng sổ bảo hiểm xã hội.

Trước đó, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận xã Chiên Đàn vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đợt vận động huy động được 20 triệu đồng, đóng bảo hiểm xã hội cho 95 trường hợp, thời gian đóng 2 tháng (tháng 11 và 12/2026). Năm 2027, xã Chiên Đàn sẽ tiếp tục vận động nguồn hỗ trợ thêm một thời gian cho các trường hợp còn quá khó khăn, chưa thể duy trì tham gia.