Xã Chiên Đàn tặng quà người dân xã kết nghĩa Trà Liên

Lãnh đạo xã Chiên Đàn tặng quà tại chương trình. Ảnh: TÚ LỆ

Hai địa phương trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm an ninh - quốc phòng và xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, hỗ trợ an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng hộ dân và xã miền núi Trà Liên. Thời gian tới, xã Chiên Đàn sẽ có sự hỗ trợ phù hợp dựa trên nhu cầu phát triển sinh kế của người dân xã Trà Liên.

Dịp này, xã Chiên Đàn trao tặng 1 nhà đại đoàn kết (trị giá 60 triệu đồng) và 65 suất quà cho người dân khó khăn của xã Trà Liên (500 nghìn đồng/suất).