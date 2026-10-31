Xã Chiên Đàn ra mắt mô hình 'Móc khóa bình yên - Chung tay phòng chống ma túy'

UBND xã Chiên Đàn tổ chức ra mắt và trao biểu trưng “Móc khóa bình yên” đến các thôn. Ảnh: P.T

Mô hình được UBND xã Chiên Đàn triển khai đến các hộ gia đình thuộc 13 thôn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong đó, địa phương ưu tiên phát móc khóa cho thanh thiếu niên, học sinh, chủ cơ sở kinh doanh, nhà trọ, lực lượng nòng cốt ở cơ sở, cũng như tại các khu dân cư, trường học và địa điểm có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi mang theo, mỗi chiếc móc khóa đều tích hợp số điện thoại tiếp nhận tin báo của Công an xã và mã QR. Nhờ đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu pháp luật, tìm hiểu tác hại của ma túy; đồng thời kịp thời phản ánh các dấu hiệu, vụ việc nghi vấn liên quan tệ nạn này.

Theo ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, trưởng thôn sẽ phối hợp với Công an xã và bộ phận chuyên môn tập trung tuyên truyền, phát móc khóa, hướng dẫn người dân sử dụng mã QR cùng các kênh liên hệ chính thức.

Bên cạnh đó, các đơn vị vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin về ma túy cho lực lượng chức năng; khuyến cáo người dân không tự ý điều tra, truy đuổi hay tiếp cận các đối tượng nghi vấn.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của các cấp, xã Chiên Đàn đặt mục tiêu đến năm 2027 giảm ít nhất 50% số thôn có ma túy, tiến tới xây dựng thành công xã không có ma túy vào năm 2028 và duy trì bền vững trong những năm tiếp theo.