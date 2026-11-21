Quang cảnh buổi đối thoại chiều 19/11. Ảnh: N.ĐOAN

UBND xã Chiên Đàn cho biết, qua rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, xã có 3/10 tiêu chí đạt chuẩn, với 36/47 chỉ tiêu đạt, chiếm 76,59%. Đáng chú ý, công tác xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu có chuyển biến, với 10/13 thôn đã đạt chuẩn và 4 thôn đang hoàn thiện tiêu chí thôn thông minh.

Theo ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, mức độ đạt chuẩn nông thôn mới của xã cơ bản ở mức trung bình. Phần lớn các tiêu chí chưa đạt tập trung ở các lĩnh vực: hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, môi trường và chuyển đổi số. Đây là những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện dài và đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân.

Từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư, người dân nêu ra một số vấn đề còn tồn tại để cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến giao thông; hỗ trợ người dân xây tường rào cổng ngõ sau khi hiến đất làm đường; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng ở một số tuyến đường; thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường…

Ghi nhận, trao đổi cụ thể đối với các vấn đề được người dân nêu ra, lãnh đạo xã cho biết, cùng với duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, địa phương tập trung triển khai xây dựng lộ trình cụ thể đối với 7 tiêu chí chưa đạt, xác định nhiệm vụ ưu tiên và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Địa phương phấn đấu đạt 100% thôn thông minh giai đoạn 2026 - 2030.