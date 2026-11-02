Xã Chí Tiên hoàn thành các công trình xây dựng quan trọng

Lãnh đạo và Nhân dân xã Chí Tiên thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và Nhân dân đã dành phút tưởng niệm, thành kính dâng dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, nỗ lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thời gian qua, xã thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ Sơn Cương. Công trình có tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác. Các hạng mục gồm: Cải tạo đài tưởng niệm; thay bia ghi danh; xây lại, ốp đá phần mộ; chỉnh trang sân, cây xanh; sửa chữa cổng, hàng rào và bổ sung hạng mục phục vụ tưởng niệm.

Công trình được hoàn thành, tạo cảnh quan khang trang, thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ và Nhân dân đến dâng hương tưởng niệm; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trên quê hương.

Lãnh đạo xã Chí Tiên cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa Trường THCS Chí Tiên - Phân hiệu Sơn Cương.

Sau chương trình dâng hương, xã Chí Tiên tổ chức khánh thành, bàn giao nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng học cùng các hạng mục phụ trợ tại Trường THCS Chí Tiên - Phân hiệu Sơn Cương. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 11,8 tỷ đồng, do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo xã Chí Tiên thăm cơ sở vật chất và động viên học sinh Trường THCS Chí Tiên - Phân hiệu Sơn Cương.

Công trình hoàn thành trong tháng 10/2026 và được đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2026-2027, sớm hơn kế hoạch gần 3 tháng.

Được bổ sung cơ sở vật chất mới giúp Trường THCS Chí Tiên - Phân hiệu Sơn Cương chủ động bố trí các hoạt động giáo dục, cải thiện điều kiện giảng dạy, học tập; đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.