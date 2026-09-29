Xã Châu Thành: Kinh tế - xã hội duy trì đà phát triển ổn định

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết năm 2026.

Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì ổn định; sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ được quan tâm. Thu ngân sách theo phân cấp đạt hơn 60,9 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung triển khai, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 97,76%; cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt 97%...

Lãnh đạo xã và các đại biểu tham dự hội nghị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn xã là 1,37%, gồm 121 hộ nghèo và 218 hộ cận nghèo. Xã tiếp tục duy trì, nâng chất 10 tiêu chí quốc gia về y tế; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 91,4% chỉ tiêu; bảo hiểm y tế đạt 87,8%. Sau khi được công nhận xã An toàn khu, xã đang rà soát để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đề nghị địa phương rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, bảo đảm tính thực chất; phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời kiên quyết khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Trong quá trình triển khai, phải phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện.

Đối với các chỉ tiêu trọng tâm, nhất là khám sức khỏe định kỳ cho người dân và lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, cần huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phân công cụ thể đến từng tổ, từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; thường xuyên kiểm tra tiến độ, xác định kết quả thực hiện hằng ngày để kịp thời điều chỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra đến ngày 15-10.

Cùng với đó, cần rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, gắn với trách nhiệm theo dõi của các tổ chức, đoàn thể, bảo đảm công tác giảm nghèo thực chất, bền vững. Địa phương quan tâm phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, giải quyết việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chủ động nắm bắt các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…