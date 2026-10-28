Xã Châu Quế tổ chức dâng hương tưởng nhớ danh tướng Hà Khắc Chương
Chiều 28/10, tại Đền Nhược Sơn, xã Châu Quế tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ danh tướng Hà Khắc Chương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của người có công chống quân Nguyên - Mông, bảo vệ vùng biên cương phía Bắc vào thế kỷ XIII. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Cơm mới Đền Nhược Sơn năm 2026.
Đền Nhược Sơn tọa lạc tại thôn Ngọc Châu, bên tả ngạn sông Hồng, được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2005. Đây là nơi thờ tự, tưởng niệm danh tướng Hà Khắc Chương và là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng địa phương.
Theo phong tục được gìn giữ tại đền, ngày 20 tháng 9 âm lịch hằng năm là ngày giỗ Đức Thánh, đồng thời diễn ra Lễ cúng cơm mới. Nghi lễ thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, trời đất, trân trọng thành quả lao động sau mùa vụ và gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình an, no đủ, mùa màng thuận lợi.
Thông qua lễ dâng hương và các hoạt động của lễ hội, xã Châu Quế góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng; đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương bền vững.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xa-chau-que-to-chuc-dang-huong-tuong-nho-danh-tuong-ha-khac-chuong-post912992.html