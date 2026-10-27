Xã Châu Phú mừng thọ 504 người cao tuổi

Lãnh đạo xã Châu Phú chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã đã trao giấy mừng thọ, tặng quà và chúc các cụ luôn mạnh khỏe, trường thọ, sống vui bên gia đình và con cháu.

Năm 2026, toàn xã Châu Phú có 504 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần gìn giữ truyền thống kính lão, trọng thọ của dân tộc.

Dịp này, đoàn công tác của xã đã đến nhà chúc mừng 2 cụ thọ hơn 100 tuổi trên địa bàn xã.