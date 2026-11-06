Xã Châu Phong được giao 610 triệu đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 6/11, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang đến kiểm tra và làm việc với UBND xã Châu Phong về tình hình triển khai và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Theo báo cáo, xã Châu Phong có 16 ấp, dân số trên 56.400 người, trong đó đồng bào Chăm có hơn 5.600 người. Giai đoạn 2026 - 2030, xã được phân định là xã khu vực II (xã đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn). Toàn xã có 2 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số là Phũm Soài và Châu Giang.

Năm 2026, xã Châu Phong được giao 610 triệu đồng vốn sự nghiệp để thực hiện 3 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến nay, xã đã giải ngân 18,3 triệu đồng. Số kinh phí còn lại đang được địa phương triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đã đầu tư mua sắm trống Rappana nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của đồng bào Chăm trên địa bàn xã.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha đề nghị UBND xã Châu Phong tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân kinh phí, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2026. Đồng thời, quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đối tượng, bảo đảm hiệu quả và tuân thủ quy định.

Đối với việc phân định xã, ông Danh Tha đề nghị UBND xã Châu Phong tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng các số liệu, bảo đảm tính chính xác và đúng quy định.