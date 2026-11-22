Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Lăng cho xã Cát Thành.

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Dự Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Vũ Đức Thọ, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao; lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh); các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (cũ) cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Theo các nguồn tư liệu lịch sử, cùng truyền thuyết dân gian, đặc biệt là bản “Ngọc phả Đức Đại vương” lưu giữ tại di tích, Đền Lăng là nơi thờ vị thần Cống Khẩu Đại Vương - Long Công, người đã trực tiếp chỉ huy quân sỹ trong nhiều trận quyết chiến, đánh tan quân xâm lược. Ghi nhận công lao to lớn đó, Hùng Duệ Vương phong cho Long Công tước An Bình Hầu và gia phong danh hiệu Sinh Thần Đại vương.

Không chỉ giúp Vua Hùng đánh giặc giữ nước, ông còn là người có công giúp người dân địa phương đắp đê trị thủy, mở mang ruộng đồng, phát triển sản xuất trong buổi đầu dựng làng, lập ấp. Để tri ân công lao bảo vệ đất nước, chăm lo cho đời sống của nhân dân, sau khi mất, Ngài được nhân dân địa phương lập miếu thờ, tôn xưng là Cống Khẩu Đại Vương. Các triều đại phong kiến ban tặng sắc phong, chuẩn cho phụng thờ tại di tích Đền Lăng.

Đền Lăng được khởi dựng vào thời Hậu Lê, năm Hoằng Định thứ 10 (1619) quy mô nhỏ gọn, gọi là Miếu Thành hoàng. Năm 1800, ngôi miếu được xây bằng gạch, mái lợp ngói nam. Năm 1920, công trình được trùng tu lớn; đồng thời đổi tên gọi từ miếu thành đền. Tuy nhiên, trải qua những biến thiên của thời gian, dưới sự tác động của thời tiết và chiến tranh, ngôi đền đã bị xuống cấp. Năm 2025, được sự quan tâm của chính quyền và nhân dân địa phương, ngôi đền được xây dựng lại khang trang, bề thế.

Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, tâm linh, Đền Lăng còn là địa điểm ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Trong kháng chiến chống Pháp, Đền Lăng là nơi Chi bộ xã Cát Chử tổ chức hội họp; dân quân du kích luyện tập và hoạt động, nhằm chống lại sự càn quét của địch tại bốt Nam Lạng, góp phần bảo vệ cơ sở cách mạng, duy trì phong trào đấu tranh của địa phương. Đặc biệt, ngày 10/12/1929, tại khu vực trước đền đã diễn ra sự kiện treo cờ Đảng - một dấu mốc có ý nghĩa tiêu biểu đối với phong trào cách mạng ở xã Cát Chử.

Hàng năm, tại Đền Lăng diễn ra nhiều ngày lễ, trong đó tiêu biểu là lễ kỵ Cống Khẩu Đại vương tổ chức từ ngày 15 đến 16/6 âm lịch. Ngoài ra, cứ ba năm một lần, vào tháng 3 âm lịch, Đền Lăng cùng với các di tích trên địa bàn xã tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân có công khai khẩn đất đai, tạo lập vùng đất Cát Chử xưa. Lễ hội diễn ra trong hai ngày, từ ngày 9 đến 10/3 với nhiều hoạt động văn hoá truyền thống đặc sắc.

Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đền Lăng, xã Cát Thành.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao đã công bố Quyết định số số 3773/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đền Lăng.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng xã Cát Thành.

Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao tặng hoa chúc mừng xã Cát Thành.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Lăng cho cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Cát Thành. Việc Đền Lăng được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh không chỉ là sự ghi nhận và khẳng định giá trị của di tích, mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn xã.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền Lăng, xã Cát Thành.

Tiết mục trống hội chào mừng tại chương trình.