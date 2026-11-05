Xã Cao Minh xây dựng 'lá chắn' tệ nạn ma túy từ cơ sở

Công an xã Cao Minh vượt đèo đến với người dân vùng cao tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Hình ảnh cán bộ Công an xã Cao Minh vượt đèo, đi bộ trên những con đường mòn để đến từng hộ dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa đã trở nên quen thuộc.

Tại những nơi dân cư sinh sống phân tán, cán bộ Công an vừa nắm tình hình an ninh, trật tự, vừa tuyên truyền về tác hại của ma túy, cách nhận biết một số loại ma túy mới có thể len lỏi vào vùng cao thông qua các loại kẹo, thuốc lá điện tử, nước uống đóng chai...

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không thử, dù chỉ một lần; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời thông tin cho lực lượng Công an và chính quyền địa phương để ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Phùng Văn Xiên, Công an xã Cao Minh, chia sẻ: Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thời gian qua, đơn vị tích cực bám sát cơ sở, đến từng hộ dân nắm tình hình và phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy. Đối với những người chưa thông thạo tiếng phổ thông, cán bộ sử dụng tiếng của đồng bào để truyền đạt thông tin.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy, cách nhận biết, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy. Cán bộ còn đến nhà hỗ trợ người dân làm việc nhà, kết hợp trò chuyện về đời sống hằng ngày để lồng ghép nội dung tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Ở Cao Minh cũng như các xã vùng cao khác, công tác phòng, chống ma túy có những yêu cầu riêng. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, một bộ phận người dân còn hạn chế trong tiếp cận thông tin pháp luật, trong khi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng đa dạng.

Vì vậy, chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức ngay từ cơ sở được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Cao Minh còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể đưa kiến thức pháp luật đến gần người dân.

Hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức từ 10 đến 15 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các thôn, trường học và điểm nhóm đạo Tin lành. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã tổ chức 14 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1.000 người dân và học sinh trên địa bàn tham gia.

Trung tá Dương Hồng Quế, Trưởng Công an xã Cao Minh, cho biết: Một trong những yêu cầu đặt ra trong công tác phòng, chống ma túy là nâng cao hiệu quả tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế.

Khi người dân hiểu rõ tác hại của ma túy và những hệ lụy đối với sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc gia đình, họ sẽ chủ động hơn trong phòng ngừa, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin về các dấu hiệu vi phạm cho cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý.

Công an xã Cao Minh truyền thông phòng, chống ma túy tại gia đình ông Lý Văn Ngài, thôn Khuổi Trà.

Cao Minh là một trong 20 xã đã đăng ký xây dựng và được công nhận là xã không ma túy năm 2025. Năm 2026, địa phương tiếp tục đăng ký xây dựng, giữ vững danh hiệu này với các tiêu chí: Không phát sinh tội phạm ma túy, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; không có điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy.

Đồng chí Ma Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh, chia sẻ: Duy trì, giữ vững kết quả xã không ma túy là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, UBND xã cụ thể hóa bằng kế hoạch, phân công các phòng chuyên môn phối hợp với Công an xã triển khai thực hiện. Địa phương cũng bố trí nguồn lực phục vụ công tác tuyên truyền và các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Phòng, chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội.

Khi người dân hiểu pháp luật, biết cách phòng tránh, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm và cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, “lá chắn” phòng, chống ma túy sẽ được xây dựng vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, tạo môi trường an toàn để địa phương phát triển bền vững.