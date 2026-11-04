Xã Cao Dương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án 110 kV Kim Bôi

Xã Cao Dương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Kim Bôi.

Tại thôn Châu Dể, trong số các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, 10 hộ có đất thuộc diện thu hồi, ảnh hưởng. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương đầu tư, chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, các hộ dân cơ bản đồng thuận, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng thực hiện kiểm đếm, kê khai đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Bà Nguyễn Thị Hoàn - Trưởng thôn Châu Dể cho biết, người dân nhận thức được ý nghĩa của công trình đối với lợi ích chung nên đã tích cực phối hợp, mong muốn dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ đời sống và sản xuất. Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng giúp công tác GPMB tại địa phương từng bước đạt kết quả tích cực.

Người dân thôn Châu Dể, xã Cao Dương đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Chính quyền địa phương và trưởng thôn Đồng Kẹ tuyên truyền, trao đổi với người dân về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây và Trạm biến áp 110 kV Kim Bôi.

Theo báo cáo của UBND xã Cao Dương, dự án có tổng diện tích đất cần thực hiện bồi thường, hỗ trợ là 36.602,5 m2, liên quan đến 51 hộ gia đình và 1 tổ chức. Đến ngày 28/10/2026, có 50/51 hộ dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác GPMB.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác GPMB vẫn còn vướng mắc tại 1 hộ gia đình không cư trú tại địa phương. Đây là hộ chưa thống nhất với hướng tuyến đã được phê duyệt, đồng thời có nhiều đơn thư, kiến nghị gửi các cấp chính quyền liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung hướng tuyến, vị trí cột và mức bồi thường, hỗ trợ.

Mặc dù chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích, vận động, đến nay, hộ dân vẫn chưa phối hợp thực hiện. Việc này gây khó khăn, kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Cao Dương chỉ đạo, trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Kim Bôi.

Trước những khó khăn trên, Đảng ủy, UBND xã Cao Dương đã chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập các tổ công tác GPMB, tổ tuyên truyền, vận động và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, vận động người dân phối hợp kê khai, kiểm đếm và bàn giao đất. Đồng thời, xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát từng trường hợp, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh của người dân theo đúng quy định.

Hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Bôi trên địa bàn xã.

Ông Bùi Hữu Điền - Chủ tịch UBND xã Cao Dương cho biết, địa phương xác định đây là dự án cấp bách, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên địa bàn các xã thuộc huyện Kim Bôi cũ và khu vực lân cận. Vì vậy, UBND xã đã phân công nhiệm vụ, xác định thời gian thực hiện cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, phấn đấu sớm hoàn thành công tác GPMB, bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Việc sớm hoàn thành GPMB dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Kim Bôi không chỉ bảo đảm tiến độ thi công công trình mà còn góp phần tăng cường liên kết lưới điện, nâng cao chất lượng và độ ổn định cung cấp điện trong khu vực. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các đơn vị chức năng, sự đồng thuận, phối hợp của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn, đưa dự án sớm được triển khai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.