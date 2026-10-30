Xã Canh Tân thông tin chính sách hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

Xã Canh Tân thông tin kết quả kiểm đếm sơ bộ, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Theo báo cáo sơ bộ của Phòng Kinh tế xã, công tác kiểm đếm được triển khai từ ngày 24 - 26/10/2026. Phạm vi kiểm đếm gồm các loại đất: đất ở nông thôn, đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất bằng chưa sử dụng. Diện tích đất dự kiến thu hồi theo số liệu chi tiết trên bản đồ là 344.509,9 m² (khoảng 34,451 ha), có 83 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng tại hai xóm Tân Cương và Tân Hòa.

Tại cuộc họp, các đại biểu thông tin, trao đổi về kết quả kiểm đếm sơ bộ; phổ biến chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tiếp nhận và giải đáp ý kiến, kiến nghị của người dân. Các hộ được hướng dẫn ký cam kết phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tự nguyện bàn giao mặt bằng trước ngày 25/11/2026 theo Kế hoạch số 3964/KH-UBND ngày 14/10/2026 của UBND tỉnh.

Thời gian tới, xã Canh Tân tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm, đối chiếu diện tích đo đạc thực tế; đồng thời tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.