Xã Canh Tân tập huấn nghiệp vụ thực hiện phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Tham dự hội nghị có 35 đại biểu là trưởng xóm, trưởng ban công tác Mặt trận và cán bộ Ủy ban MTTQ xã.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn các nội dung: Triển khai quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026 - 2031; hướng dẫn quy trình thực hiện, đánh giá và chấm điểm các tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an toàn”...

Hội nghị nhằm trang bị, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, trưởng xóm, qua đó, thống nhất cách thức triển khai các nội dung của phong trào tại cơ sở. Đây cũng là cơ sở để các xóm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.