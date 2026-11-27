Xã Canh Tân tập huấn chuyển giao kỹ thuật vận hành và sử dụng nhà lưới vườn ươm thạch đen
Ngày 27/11, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Canh Tân phối hợp với Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Cao Bằng (SGAVP) tổ chức lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật vận hành và sử dụng nhà lưới vườn ươm thạch đen cho 20 học viên là đại diện xóm Tân Thành, Nà Pò, Hợp tác xã Nà Pò và các hộ gia đình thực hiện mô hình.
Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án SGAVP, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.
Nội dung tập huấn: Lợi ích của việc ươm giống trong nhà màng, chủ động che mưa, nắng, gió, sương giá, hạn chế sâu bệnh, giúp cây đồng đều, tăng tỷ lệ sống và giảm chi phí dặm trồng; cách quản lý nhà màng chữ A lệch mái hở và lưới che bóng; vận hành hệ thống tưới phun; cách nhận biết các dấu hiệu bất thường.
Bên cạnh đó, các học viên thực địa tại nhà lưới vườn ươm ở xóm Tân Thành, thực hành theo phương pháp "cầm tay chỉ việc".
Qua tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân trong ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cây giống và hiệu quả canh tác.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/xa-canh-tan-tap-huan-chuyen-giao-ky-thuat-van-hanh-va-su-dung-nha-luoi-vuon-uom-thach-den-3194902.html