Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án SGAVP, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

Các học viên thực địa tại nhà lưới theo phương pháp "cầm tay chỉ việc".

Nội dung tập huấn: Lợi ích của việc ươm giống trong nhà màng, chủ động che mưa, nắng, gió, sương giá, hạn chế sâu bệnh, giúp cây đồng đều, tăng tỷ lệ sống và giảm chi phí dặm trồng; cách quản lý nhà màng chữ A lệch mái hở và lưới che bóng; vận hành hệ thống tưới phun; cách nhận biết các dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, các học viên thực địa tại nhà lưới vườn ươm ở xóm Tân Thành, thực hành theo phương pháp "cầm tay chỉ việc".

Qua tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân trong ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cây giống và hiệu quả canh tác.