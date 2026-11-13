Xã Cần Giờ rà soát công tác chuẩn bị 3 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đoàn công tác do ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Nghiệp vụ và ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, Trưởng Tiểu ban Lưu trú, cùng đại diện các đơn vị liên quan thực hiện. Tiếp đoàn có bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ và lãnh đạo các phòng chuyên môn của địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tâm

Theo kế hoạch, Cần Giờ sẽ phối hợp tổ chức 3 môn thi đấu với quy mô hàng trăm cán bộ, vận động viên. Cụ thể, môn kéo co diễn ra từ ngày 20 đến 27.11 tại nhà thi đấu TDTT và sân vận động xã Cần Giờ, quy tụ 14 đơn vị với 425 cán bộ, VĐV.

Môn xe đạp đường trường tổ chức từ ngày 23 đến 29.11, với khu vực khai mạc, bế mạc trước đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ xã Cần Giờ và tuyến thi đấu trên Đại lộ Thời đại.

Trong khi đó, môn đẩy gậy diễn ra từ ngày 29.11 đến 6.12 tại nhà thi đấu TDTT xã Cần Giờ, có 20 đơn vị đăng ký với 170 cán bộ, VĐV.

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác tập trung kiểm tra mặt bằng, điều kiện sân bãi, hệ thống điện, chiếu sáng, âm thanh và các khu vực chức năng phục vụ VĐV, HLV, trọng tài.

Đại diện Ban tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị cho môn xe đạp đường trường. Ảnh: Thanh Tâm

Đặc biệt, đối với môn xe đạp đường trường, việc rà soát tuyến thi đấu, khu vực xuất phát, đích đến, các điểm giao cắt và phương án phân luồng giao thông được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm an toàn cho các đoàn tham dự.

Bên cạnh điều kiện chuyên môn, công tác hậu cần cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, từ lưu trú, ăn uống đến an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Đây là những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tổ chức khi Cần Giờ đón các đoàn thể thao về tranh tài.

Bà Võ Thị Diễm Phượng cho biết, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng phòng chuyên môn, đơn vị và lực lượng chức năng. Địa phương đồng thời phối hợp với Sở VHTT, Ban tổ chức Đại hội rà soát cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các phương án bảo đảm an toàn.

Công tác lưu trú cũng được quan tâm thông qua việc kết nối các cơ sở dịch vụ, hướng dẫn niêm yết giá, bảo đảm chất lượng phục vụ và an toàn thực phẩm.

Đại diện Ban tổ chức địa phương báo cáo công tác chuẩn bị cho 3 môn thi đấu. Ảnh: Thanh Tâm

Thông qua khảo sát, đoàn công tác và địa phương đã trao đổi, thống nhất những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là bố trí mặt bằng, trang thiết bị chuyên môn, an toàn giao thông và hậu cần.

Việc đưa 3 môn thi đấu về xã Cần Giờ không chỉ góp phần phân bổ địa điểm tổ chức Đại hội mà còn tạo cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người địa phương.

Với sự chủ động trong chuẩn bị và phối hợp giữa các đơn vị, xã Cần Giờ đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng, hướng đến tổ chức các môn thi đấu an toàn, chuyên nghiệp, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.