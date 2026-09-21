Xã Cần Giờ: Cấp thiết ổn định nguồn nước sạch

Nước không ổn định

Từ năm 2011, sau khi hoàn thành tuyến ống cấp nước Nhà Bè - Cần Giờ dài 42km cùng 3 trạm bơm tăng áp do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV (SAWACO) quản lý, vận hành, việc cấp nước cho xã Cần Giờ đã có bước chuyển rõ rệt.

Đến nay, 100% hộ dân trên địa bàn, với 7.053 hộ, đã được cung cấp nước sạch. Giai đoạn 2020-2025, SAWACO tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước ở khu vực này. Đến nay, 6/12 dự án đã hoàn thành, 71.581m đường ống đang được thi công, từng bước hoàn thiện hệ thống cấp nước trên địa bàn. Tuy nhiên, gần đây, nhu cầu sử dụng nước tại xã Cần Giờ tăng nhanh.

Bà Đặng Thị Thủy (ấp Cần Thạnh, xã Cần Giờ) chắt chiu từng giọt nước sạch phục vụ sinh hoạt. ﻿Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo Phòng Kinh tế - UBND xã Cần Giờ, từ tháng 6-2026 đến nay, lượng nước sạch cung cấp trên địa bàn đạt khoảng 17.900m3/ngày đêm, tăng khoảng 184% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ sử dụng khoảng 7.500m3/ngày đêm. Nhu cầu tăng cao đang tạo áp lực lớn lên hệ thống cấp nước, khiến một số khu vực xuất hiện tình trạng thiếu nước cục bộ.

“Nhiều khi 2-3 ngày liền không có nước. Có hôm, 12 giờ đêm hoặc 2-3 giờ sáng, chúng tôi phải thức canh hứng từng thùng nước phục vụ sinh hoạt. Có những ngày phải mua nước bình về dùng”, chị Ngô Thị Mỹ Tiên, người dân xã Cần Giờ, phản ánh. Một số hộ dân phải lắp thêm máy bơm tăng áp để bảo đảm đủ nước sinh hoạt.

“Nước yếu không thể đẩy lên lầu khiến con trai tôi phải xách từng xô nước rất vất vả, máy giặt cũng từng 2 lần ngưng giữa chừng vì thiếu nước. Sợ máy hỏng nên tôi đã bỏ ra 2,6 triệu đồng, gồm tiền máy và công thợ, để lắp máy bơm tăng áp”, bà Huỳnh Thị Bích Vân, người dân tại đây, cho hay.

Tăng năng lực cấp nước

Xã Cần Giờ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt công trình, dự án lớn như Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, metro Bến Thành - Cần Giờ, những tuyến đường kết nối và hạ tầng du lịch. Cùng với tốc độ phát triển, nhu cầu nước cho sinh hoạt, xây dựng và dịch vụ được dự báo tiếp tục tăng cao.

Trước yêu cầu bảo đảm nguồn nước ổn định, chính quyền địa phương và ngành nước thành phố đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách. Theo UBND xã Cần Giờ, từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị cấp nước đã thực hiện nhiều giải pháp như phát triển mạng lưới phân phối, tăng áp lực bơm nước, bảo trì đường ống cấp nước hiện hữu. Tuy nhiên, áp lực cung cấp nước, khối lượng nước sạch được cung cấp chưa đảm bảo, có thời điểm còn thiếu hụt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

UBND xã Cần Giờ đã có văn bản báo cáo UBND TPHCM về tình hình cung cấp nước sạch trên địa bàn và nỗ lực kiến nghị các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ kinh tế - xã hội.

Theo SAWACO, hạ tầng cấp nước hiện hữu vẫn đủ khả năng cung cấp ổn định cho sinh hoạt của người dân và hoạt động xây dựng. Tình trạng nước yếu, gián đoạn cục bộ xảy ra khi nhu cầu sử dụng tăng đột biến, gây quá tải hệ thống. Tuy nhiên, từ năm 2027, hệ thống truyền tải và các trạm bơm phục vụ cấp nước cho khu vực Cần Giờ trước đây được dự báo có nguy cơ quá tải nghiêm trọng nếu không được đầu tư, nâng cấp kịp thời.

“Việc nâng cấp công suất hệ thống cấp nước Nhà Bè - Cần Giờ hiện nay rất cấp thiết và được xem là một trong những nhiệm vụ hạ tầng ưu tiên tại địa phương. Cần sớm đầu tư nâng cấp hệ thống hiện hữu, đồng thời có giải pháp bảo đảm nguồn cấp nước liên tục, ổn định, an toàn để đáp ứng cả nhu cầu dân sinh và yêu cầu phát triển của Cần Giờ thời gian tới”, ông Mai Trung Hưng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, nhìn nhận.

Về phía đơn vị cấp nước, ông Trần Cường, Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ SAWACO, cho biết, ngay trong năm 2026, dự án tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Cửu Phú (tiếp nguồn từ Nhà máy nước Tân Hiệp) sẽ đưa vào vận hành giai đoạn 1, góp phần bổ sung nguồn và tăng áp lực, lưu lượng nước cho khu vực Cần Giờ. Đồng thời, công ty đã chuẩn bị phương án điều tiết nguồn nước từ Nhà máy nước BOO Thủ Đức về Cần Giờ.

“Chúng tôi cũng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án chiến lược (dự kiến hoàn thành trước năm 2028), gồm mở rộng bể chứa giai đoạn 2 và bổ sung thiết bị hiện đại tại 3 trạm bơm hiện hữu (trạm 1 đạt 66.000m3/ngày đêm, trạm 2 đạt 55.000m3/ngày đêm, trạm 3 đạt 48.000m3/ngày đêm); phát triển tuyến ống truyền tải dài 44km chạy song hành với đường Rừng Sác”, ông Trần Cường cho biết thêm.

Cần Giờ đã qua thời phải chở nước bằng sà lan. Nhưng trong thời điểm xã đang chuyển mình với những dự án quy mô lớn, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, năng lực cấp nước cũng phải đi trước một bước. Nguồn nước cần được bảo đảm liên tục, ổn định, để người dân không còn phải thức giữa đêm hứng từng thùng nước hay tự bỏ tiền lắp máy bơm mới có nước sử dụng.