Xã Cẩm Trung ra mắt điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại thôn Đông Trung

Chiều 2/10, xã Cẩm Trung tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và ra mắt mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại thôn Đông Trung”.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại thôn Đông Trung” được triển khai trong bối cảnh xã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn rộng hơn, khoảng cách từ một số thôn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã xa hơn. Do đó, việc tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến vẫn là trở ngại đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và những người chưa thành thạo công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc buổi lễ.

Điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại thôn Đông Trung do Tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng VNeID, i-HaTinh; tra cứu thủ tục hành chính; chuẩn bị, kê khai, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết.

Người dân cũng được hỗ trợ gửi phản ánh, kiến nghị trên các nền tảng số; hướng dẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Hoạt động được thực hiện công khai, không thu phí, bảo đảm an toàn thông tin và quyền lợi của công dân.

Lãnh đạo xã Cẩm Trung tặng hoa Tổ hỗ trợ dịch vụ công số thôn Đông Trung

Mục tiêu của mô hình không chỉ là hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục trước mắt, mà còn giúp từng bước hình thành kỹ năng tự thực hiện các dịch vụ số.

Theo kế hoạch, mô hình phấn đấu hỗ trợ ít nhất 100 lượt người dân sử dụng VNeID, i-HaTinh, Cổng Dịch vụ công và các tiện ích số; bảo đảm 100% người dân có nhu cầu được hướng dẫn tra cứu, chuẩn bị, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.

Lãnh đạo xã Cẩm Trung trao máy tính, máy in phục vụ công tác chuyển đổi số cho đại diện 9 thôn trên địa bàn xã.

Dịp này, UBND xã Cẩm Trung trang bị máy tính, máy in cho tất cả các thôn trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Việc đầu tư tạo điều kiện để các Tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu, khai thác tiện ích số; đồng thời phục vụ công tác điều hành, tác nghiệp của chính quyền và xử lý công việc của cơ quan Đảng đến cấp thôn.

Lực lượng Tổ hỗ trợ dịch vụ công số thôn Đông Trung hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID, nộp hồ sơ dịch vụ công trên điện thoại và máy tính.

Ngay sau lễ ra mắt, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Phòng Văn hóa - Xã hội cùng thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng đã trực tiếp hướng dẫn người dân thực hành tại thôn Đông Trung. Sau thời gian thí điểm, mô hình sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng ra các thôn còn lại trên địa bàn xã Cẩm Trung.