Xã Cam Lâm và Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa chính thức lên đô thị loại III

Ngày 27/10, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định về việc công nhận xã Ninh Phước và Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại III.

Theo quyết định, phạm vi ranh giới công nhận đô thị Ninh Phước là toàn bộ ranh giới đơn vị hành chính xã Ninh Phước, có tổng diện tích tự nhiên 65,357km², dân số năm 2025 là 71.039 người.

Đô thị Ninh Phước có làng gốm Bàu Trúc nổi tiếng.

Phạm vi ranh giới công nhận đô thị Cam Lâm là toàn bộ ranh giới đơn vị hành chính xã Ninh Phước, có tổng diện tích tự nhiên 167,27 km², dân số năm 2025 là 95.739 người.

Trước đó, sáng 15/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua 2 nghị quyết về việc thông qua đề án công nhận xã Cam Lâm và xã Ninh Phước là đô thị loại III.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết về đề án thành lập 2 phường trên cơ sở nguyên trạng 2 xã Cam Lâm và Ninh Phước.

Một góc đô thị Cam Lâm.

Việc công nhận đô thị loại III và thành lập phường đối với 2 địa phương là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển đổi mô hình đơn vị hành chính từ xã sang phường.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc thành lập thêm các phường góp phần thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị.