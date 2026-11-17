Từ ngày 16-11 đến 4-12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Cam Lâm tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 cho 680 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn.

Thanh niên xã Cam Lâm tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Tại buổi khám sức khỏe, các thanh niên được kiểm tra toàn diện về thể lực, chiều cao, cân nặng, thị lực, huyết áp và các chuyên khoa theo quy định... Qua khám sức khỏe đã phân loại, kết luận sức khỏe từng thanh niên, làm cơ sở đánh giá, tuyển chọn thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Xã Cam Lâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc thanh niên tham gia khám tuyển đúng thời gian, địa điểm; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027.