Xã Cam Lâm phối hợp tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Chiều 20-10, UBND xã Cam Lâm phối hợp với Công an xã và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho lực lượng an ninh cơ sở, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.

Đoàn viên xã Cam Lâm thực hành lái xe an toàn.

Tại chương trình, các học viên được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; hướng dẫn các điều kiện bảo đảm lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn như: Kiểm tra xe, tư thế lái xe an toàn, trang phục lái xe an toàn, nhận biết và đội mũ bảo hiểm đúng cách. Đồng thời, học viên còn được thực hành các kỹ năng lái xe an toàn.

Trung tâm đào tạo lái xe Trường Thuận tặng 10 suất học lái xe hạng A1 cho học sinh nghèo vượt khó.

Dịp này, Trung tâm đào tạo lái xe Trường Thuận tặng 10 suất học lái xe hạng A1 cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Trần Bình Trọng.

Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho Nhân dân trên địa bàn xã; qua đó hình thành văn hóa giao thông tự giác, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy.