Xã Cam Lâm phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Ngày 12-10, tại Trường Tiểu học Cam Lâm - Phân hiệu Cam Thành Bắc, Hội Khuyến học xã Cam Lâm tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Ngân Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Cam Lâm phát động Tuần lễ hướng ứng học tập suốt đời năm 2026; đồng thời khẳng định, Hội Khuyến học xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học và Trung tâm học tập cộng đồng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng và phát triển các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Qua đó, mong muốn mỗi gia đình trên địa bàn xã là một gia đình học tập; mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương tự học; mỗi thầy cô giáo tiếp tục là người truyền cảm hứng học tập; mỗi học sinh chủ động học tập, rèn luyện và làm chủ tri thức, công nghệ để chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Hội Khuyến học xã Cam Lâm tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dịp này, Hội Khuyến học xã trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các học sinh vượt khó học tốt cấp THCS trên địa bàn, với tổng kinh phí 10 triệu đồng từ nguồn Quỹ Khuyến học xã Cam Lâm. Đồng thời, tặng 20 chiếc xe đạp, cùng mũ bảo hiểm, ống bơm xe cho 20 học sinh nữ cấp tiểu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí thực hiện 32 triệu đồng do Tổ chức phi chính phủ Rock Paper Scissors Children's Fund (Hoa Kỳ) tài trợ.