Xã Cam Lâm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng 16-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Cam Lâm tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026); đồng thời tổ chức chương trình Công nhận hội viên danh dự và Hội thi dân vũ năm 2026.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ xã đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Hội LHPN Việt Nam và ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Hội LHPN xã Cam Lâm cũng đã công bố và trao quyết định công nhận hội viên danh dự cho 10 cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hội viên danh dự.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã biểu dương những thành tích Hội LHPN xã đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định những đóng góp tích cực và vai trò của tổ chức hội, hội viên phụ nữ xã Cam Lâm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa phương. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Lâm; Đồn Biên phòng Cam Hải Đông; Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tặng hoa chúc mừng Hội LHPN xã.

Một tiết mục múa dân vũ tại hội thi.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN xã còn tổ chức Hội thi dân vũ năm 2026. Tham gia hội thi có gần 100 diễn viên không chuyên thuộc 8 đội. Các đội đã mang đến hội thi những tiết mục hát, múa đặc sắc, sôi nổi ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước và người phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động, sáng tạo. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội.